Küçük Kübra babasını göremeden vefat etti

AKP rejiminde bir çocuk daha babasını göremeden toprağa verilecek. Kübra Kuzan, yaklaşık 1 yıl önce yakalandığı beyin sapı tümörü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kübra’nın babası Ertuğrul Kuzan, 15 Temmuz’dan hemen sonra tutuklanmıştı. Kandıra Cezaevi’nde tutukluydu.



Ailesi, babasının kızını son kez görebilmesi için defalarca başvuruda bulundu ancak nafile. Savcılık, küçük çocuğun bilinci yerindeyken babasını görmesine izin vermedi. İlerleyen dönemde Kübra’nın durumu daha da ağırlaştı. Yoğun bakım servisinde entübe edildi.





Babası tutuklandığında Kübra henüz 5 aylıktı. Yürümeye başladığını göremedi, doğru dürüst sarılamadı. Ayda bir açık görüşlerde kızını koklayabildi. Özellikle hastalığının ilk günlerinde sürekli babasını sayıklıyor ve “Rabbim baba gönder. Amin.” diyerek dua ediyordu. Ancak babasını göremedi. Hastalığı ilerledikten ve bilinci tamamen kapandıktan sonra Kübra’nın durumu sosyal medyaya yansıdı. Tepkiler üzerine 6 Ocak 2021’de baba Ertuğrul Kuza’nın kızını görmesine izin çıktı.





Bilinci açıkken sürekli babasını sayıklayan Kübra, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Çok sevdiği babasını göremeden hayata gözlerini yumdu. 5 yaşında cennet kuşu olan Kübra, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.