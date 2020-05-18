Küçük ortağın bu kez görevi Babacan ve Davutoğlu'nu engellemek

İktidar oy kaybettikçe 'siyasi ahlak'ı hatırlamaya başladı. AKP'den kopan partilerin Meclis'te yer bulmasını engelleme görevi de küçük ortak MHP'ye düştü. Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kurulan partilere grup kurmaları için milletvekili verebilecekleri çıkışıyla ilgili Cumhur İttifakı önlem almaya hazırlanıyor.





MHP lideri Devlet Bahçeli’nin getirmeyi planladığı yasa değişikliğiyle muhalif partilerin önünün kesilmesi amaçlanıyor. MHP’den yapılan değerlendirmede 'X, Y, Z partisine 20 milletvekili vererek istikrarsızlık görüntüsü verilip, sisteme dönük yeni operasyonlara kapı aralanıyor. Millet bir milletvekiline oy verdiyse onu partisiyle birlikte değerlendirip oyunu vermiştir. Seçildikten sonra yok şu partinin vekile ihtiyacı var veya bireysel zaaflarla başka partiye geçmek, öncelikle milletin iradesine ihanettir' görüşü dile getiriliyor.





MHP’nin siyesi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin yürüttüğü çalışmada, partiler arasında transferlere süre sınırı konulması planlanıyor. Buna göre, bir milletvekili seçildiği partiden başka bir partiye seçim öncesi geçemeyecek. Süre sınırının ne kadar olacağı konusunda ise 1 yıl veya daha fazla olması gibi alternatifler bulunuyor. Bahçeli’nin milletvekili dokunulmazlığı konusundaki, 'beklentiler karşılansın' talebi ise, TBMM’de bekleyen fezlekelere dönük. Bahçeli, dokunulmazlık fezlekelerinde Meclis’in 'bekleme odası' olarak görülmesine karşı olduğu dile getiriliyor