Samanyolu Haber /Ekonomi / Küçük ortak Destici'den şaşırtan teklif: Limitini düşürenin kartını iptal edin /14 Ekim 2024 17:45

Küçük ortak Destici'den şaşırtan teklif: Limitini düşürenin kartını iptal edin

Kredi kartlarının limiti üzerinden toplanacak 750 TL'lik verginin en ateşli savunucusu BBP lideri Destici, tepki çeken sözlerinin ardından bankalara tuhaf bir çağrı daha yaptı.

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Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonların tepkisine yol açan vergi düzenlemesini amansızca savunuyor...

Kredi kartı limitlerinden savunma sanayii için alınacak vergilere karşı çıkanlara Destici, "Vergiye tepki gösteren gitsin, o 750 lirayla bir büyük rakı alsın" demişti. BBP lideri "Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur" iddiasında bulunmuştu.

Destici, vatandaşların kredi kartı limitini 100 bin TL'nin altına çekmesiyle birlikte banklara yönelik ilginç bir çağrıda bulundu.

"KREDİ KARTLARINI İPTAL EDİN"

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip 'savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan', başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.


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