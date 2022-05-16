Küçük ortak Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a övgüler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir soru üzerine "Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet başkanıdır. Politikacılar birer aydındır. Siyasetçilerin hepsi öncü konumdadır. Belli bir kitleyi temsil eden yöneticiler aydındır” dedi.





12. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Selim Sırrı Paşa Salonu'nda düzenlenen "Aydın ve Kültür" konulu söyleşiye katılan Perinçek, aydın tanımlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.





"Sınıfını kendisi seçen, tanımlayan, ideoloji inşasında rol alan kişinin aydın" olarak tanımlanabileceğini belirten Perinçek, "Beğenmediğimiz, fikirlerini onaylamadığımız insanlar, bizden olmayanlar da aydındır. Fikirleriyle belli bir sınıfın cephesinde yer alıyor ona katkıda bulunuyorlarsa, siyasi, ideolojik olarak belli bir sınıfın faaliyetinde öncü rollerinde yer alıyorlarsa aydın diyoruz" ifadelerini kullandı.