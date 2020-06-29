Samanyolu Haber /Politika / "Küçük ortak" ne ile tehdit ediyor? /29 Haziran 2020 12:59

"Küçük ortak" ne ile tehdit ediyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Davul Erdoğan’da tokmak Bahçeli’de." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin 'vesayeti altında' olduğunu belirterek, onun izni ve onayı olmayan hiçbir karar alamadığını söyledi. 

Gazeteci Murat Yetkin'in blogunda yayımlanmak üzere mülakat veren Kılıçdaroğlu, "Saray vesayet sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumda. Bu sadece Saray’da değil, Meclis'te de böyle. Şu anda Türkiye son seçimlerde yüzde 11,9 oy almış bir partinin tahakkümü altında yönetiliyor." dedi. 

"ERDOĞAN, BAHÇELİ'DEN İZİN ALARAK AÇIKLIYOR"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin küçük bir partinin vesayetinde düşe kalka yoluna devam etmeye çalıştığını belirterek, "Öyle bir noktaya gelindi ki, Saray, vesayet sahibi bu küçük partiden izin almadan karar alamaz duruma geldi." diye konuştu. 

MHP lideri Devlet Bahçeli (solda), 24 Haziran 2018 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde aldığı yüzde 12'ye yakın oyla iktidarın fiile ortağı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün kararlarını MHP Genel Başkanı Bahçeli’den onay alarak açıkladığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Zaten Bahçeli bunları kamuoyu önünde de söylüyor, benim iznim olmadan hiçbir karar alınamaz gibilerinden. Adeta erken seçime gitmekle tehdit ediyor.“ ifadelerini kullandı. 

DAVUL ERDOĞAN'IN BOYNUNDA, TOKMAK BAHÇELİ'DE

Erdoğan'ın iktidarını korumak için vesayeti kabullenmek zorunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü iktidardan gitmenin maliyetini en iyi Erdoğan biliyor. Bu vesayetin ve çıkar birliğinin sürdürülmesi pahasına ikilinin yerel seçimlerde İmralı’ya nasıl sığındıklarını da biliyoruz. Özetle, davul Erdoğan’ın boynunda, tokmak Bahçeli’nin elinde." dedi. 
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