Samanyolu Haber /Gündem / Küçük ortak Perinçek'ten AKP'ye açıkça eleştiri: Türkiye iflas noktasına geldi /16 Temmuz 2020 10:01

Küçük ortak Perinçek'ten AKP'ye açıkça eleştiri: Türkiye iflas noktasına geldi

Saray ittifakının dışarıdan ortağı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıkça eleştirdi. Perinçek ilk defa açıktan muhalefet yapmaya başladı.

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Orhan Sarıkaya’nın Youtube programına katılan Doğu Perinçek, ekonominin kötü durumda olduğunu vurguladı. Türkiye’nin her yıl katlanarak artan dış borcuna dikkati çekti.

Perinçek, “Türkiye’nin 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu var. Her yıl ciddi bir dış ticaret açığı, ödemeler açığı var. Dış borç da bu yüzden büyüyor. İflas noktasına geldi. Üzerine Koronavirüs bizi zor durumlarla karşı karşıya bıraktı. İşsizlik artıyor. Biz Türkiye’nin buradan üretim devrimiyle çıkacağı kanısındayız.” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP

Sarıkaya, Perinçek’e “Cumhur İttifakı içerisinde yer alma ihtimaliniz var mı?” sorusunu da yöneltti. 

Perinçek soruya, “Biz destekçi olmayız ama Türkiye’yi yönetmekte sorumlulukları paylaşırız. Biz destekçi bir parti değiliz. Biz Türkiye’yi yönetmek için kurulmuş bir partiyiz ve şimdi Türkiye artık bu şekilde devam edemeyeceği böyle gitmez denilen bir noktaya geldi.” cevabını verdi.
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