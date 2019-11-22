Küçük ortaktan seçim çıkışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kazandığı 64 belediyeden 25'ine kayyım atanan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) "erken seçime gidelim" çağrısına dair yazılı açıklamada bulundu.





Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı olmadığını belirten Büyükataman, HDP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti ve Saadet Partisi'ni "zillet ittifakı" diye niteledi.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) küçük ortağı MHP'nin genel sekreteri Büyükataman, “Bugünlerde ise erken seçim söylentileriyle Türkiye’de sanal bir gündem oluşturma gayretindedirler." dedi.





ERKEN SEÇİM İSTEYEN PARTİLERE "SANDIKTA SONUCU HAZMEDEMEYENLER" SUÇLAMASI





Büyükataman, "Zillet ittifakındakilerin erken seçimden muratları nedir? Sandıktan çıkan sonucu hazmedemeyenlerin sandık sevdası kendileri seçilene kadar devam edecektir. Öyle bir ihtimal ise gözükmemektedir. Bu sebeple bunlar bu pazar bir seçim olsa ertesi pazar bir daha seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaktır." ifadelerini kullandı.





Büyükataman, "Türk milletinin bir erken seçime ihtiyacı yoktur. Türk milletinin millî birliğe, Millî Mücadele ruhuyla hareket ederek Türkiye’yi dünyada sözü dinlenen ülkeler safına çıkartacak onurlu duruşu göstermeye, mücadeleyi vermeye ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.