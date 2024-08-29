Samanyolu Haber /Gündem / Sefaköy'de metrobüsler çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti /29 Ağustos 2024 10:10

Sefaköy'de metrobüsler çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sefaköy’de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şoförlerden 1’i de gözaltına alındı.

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İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İKİ KİŞİ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

SEFERLER YAPILAMIYOR

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"29.08.2024 Perşembe günü saat 08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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