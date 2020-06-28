Samanyolu Haber /Gündem / Küçükçekmece'deki balık ölümleri için Bakanlık'tan açıklama... /28 Haziran 2020 21:52

Küçükçekmece'deki balık ölümleri için Bakanlık'tan açıklama...

İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde yalanan balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler aldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır."

Küçükçekmece Gölü'nde bugün henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurmuştu.
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