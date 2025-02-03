Küçükkaya: 'Yalanlayabilirler ama teyit ettim, Özel ve Yavaş seçim konusunda anlaşamadı'

Muhalefet 'erken seçim' çağrıları yapmaya devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı merak edilmeye devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı için aday olayacağını açıklamıştı. Kulisler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Gazeteci İsmail Küçükkaya canlı yayında adayın ne zaman açıklanacağı ile ilgili önemli bilgiler verdi.





Halktv'de yer alan habere göre İsmail Küçükkaya'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle





'YALANLAYABİLİRLER AMA TEDİT ETTİM'

'Şöyle bir bilgi vereyim. Birkaç kaynaktan teyit ettim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ile konuşuyorlar. Bak diyor ' İmamoğlu'na doğru bir rüzgar geliyor. Biz de onu koruyalım. Şimdi şunu tartışıyoruz diyor ' Ne yapalım? Adayı açıklayalım mı?' diyor. Ben bunu teyit ettim. Yalanlayabilirler ama. Ben bunu teyit edilmiş bilgi olarak açıklayayım.





"MANSUR YAVAŞ 'DOĞRU BULMUYORUM' DİYOR"

Mansur Yavaş "bunu doğru bulmuyorum" diyor. "Politik olarak da yanlış bir tutum olur bu" diyor. Ve Özel'e dosyaları veriyor. Bakın diyor "Ben Ankara'da şu kadar kişiye yardım ediyorum. Ekonomi önde gelen gündem, daha seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. diyor. Şimdiden bizim adayımızı açıklamamız doğru değil diyerek buna karşı çıkıyor.





Böyle yapalım ki İmamoğlu'nu kurtaralım diye düşünenler de var. Ben bunun politik olarak doğru ve etkili olacağını düşünmüyorum"