Samanyolu Haber /Gündem / Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu? /12 Şubat 2021 09:40

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

45 gündür kayıp olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in ailesinin ‘kaçırıldı‘ iddiası araştırılmıyor.

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Ailesinin kaçırıldığını iddia ettiği Hüseyin Galip Küçüközyiğit'ten 45 gündür haber alınamıyor. Savcılığın takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK’li Küçüközyiğit’in takip edildiğine dair bulunan kamera kayıtlarına rağmen  zorla kaçırmaya dair herhangi bir delil olmadığını öne sürmüştü.

Ankara 3. Sulh Ceza hakimliği sinyal takip talebine de olumsuz yanıt verdi. Red kararı dosya ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosuna gönderildi. Küçüközyiğit ailesinin tedirginliği ise devam ediyor. Aile iç hukuk yollarının tüketilmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracak. Hüseyin Galip Küçüközyiğit'in kızı Nursena Küçüközyiğit karara tepki gösterdi.

Babasından 45 gündür haber alınamadığını hatırlattı:

''Babam hakkında deliller tek tek yok oluyor, gerekli araştırmalar zamanında yapılmayarak buna izin veriliyor. Geçen süre, babamdan haber alamadığım her an çok korkutucu ve hukuki süreçte karşılaştığımız aksaklıklar babamın bulunmasına dair ümitlerimizin azalmasına sebep oluyor. Birleşmiş Milletlere başvurumuzu yapmıştık, önümüzdeki günlerde iç hukuk yollarının tükenmesi ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağız.'' 

Küçüközyiğit son olarak Ankara Kızılay Meydanı'na 400 metre mesafede bulunan bir noktada görülmüştü.
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Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

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