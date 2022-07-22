Samanyolu Haber /Gündem / Küçük'ten oyuncu Birce Akalay'a 'tehdit' /22 Temmuz 2022 11:14

Küçük'ten oyuncu Birce Akalay'a 'tehdit'

Döviz kurundaki artışa sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Birce Akalay'ı hedef gösteren Cem Küçük, "Son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti" dedi.

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İktidara yakınlığıyla tanınan gazeteci Cem Küçük, bugünkü yazısında "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor, yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" diyen oyuncu Birce Akalay'ı hedef aldı.

Birce Akalay'ın "yargılanacaklar" diyerek hükûmeti tehdit ettiğini öne süren Küçük, "Birce Akalay bunların ekran görüntüsü" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında, "Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor. Konuşulanları duyuyor. Hükûmet kesin gidici, diyor. Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti" ifadelerini kullandı.

Küçük, şöyle devam etti:

"Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir...

Biz bu tehditleri belli ki seçimlere kadar duyacağız. Sonra kararı sandıkta millet verecek."

NE OLMUŞTU?

Döviz kurundaki artışa tepki gösteren oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabında önceki gün yaptığı paylaşımda, "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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