Samanyolu Haber /Gündem / Küçük'ten skandal sözler: 'Onlar vatandaş değil, azınlık, onların önemi yok Türkiye'de' /04 Nisan 2025 13:34

Küçük'ten skandal sözler: 'Onlar vatandaş değil, azınlık, onların önemi yok Türkiye'de'

Yandaş Cem Küçük, oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT 'deki dizi kadrosundan çıkarılması kararına tepki gösterenler için "Onlar vatandaş değil Türkiye'de bir azınlık. Onların bir önemi yok Türkiye'de" dedi.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen "gazeteci" Cem Küçük, TRT'nin Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması kararını savunurken skandal ifadeler kullandı.

Ekol TV'de Zeliha Saraç'ın sunduğu programda konuk olan Küçük, Pusat'la ilgili karar için "Sen devletin televizyonunda çalışıyorsan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandasına destek veremezsin! Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısına destek veriyorsan, TRT'de işin yok, kovulursun, hak etti" dedi. 

Cem Küçük, "Özgür Özel 'Ekol TV'yi izlemeyin' dedi. Ben de boykota destek verdim. Ekol TV beni burada tutar mı?" diyerek kararı savunurken Zeliha Saraç'ın TRT'nin bir kamu televizyonu olduğu hatırlatıp "Ben sana vatandaşın söylediğini söylüyorum, 'TRT devletin kanalı' diyorlar" demesi üzerine Cem Küçük'ten çok tartışılacak bir yanıt geldi.

"ONLAR VATANDAŞ DEĞİL"
Küçük, Saraç'a karşılık "Onlar vatandaş değil Türkiye'de bir azınlık. Onların bir önemi yok Türkiye'de" ifadelerini kullanmaktan çekinmedi. 
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