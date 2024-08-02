Külçe altınlarıyla gündemdeydi! Dilan Polat'ın yakın arkadaşı hakkında suç duyurusu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi. Altın paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nevra Bilem hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.





Ekol TV'den Dilek Yaman'ın haberine göre, sosyal medya hesapları üzerinden bir mobilya markasının reklamını yapan Nevra Bilem, ucuza mobilya alma paylaşımlarıyla sahte mobilya mağazasının reklamını yaptı. İddiaya göre, Bilem'in takipçilerinden biri, mobilya mağazasından alışveriş yaptı. Ödemesini de peşin yapan takipçi dolandırıldı. Mağdur takipçi mobilya firması ve Nevra Bilem hakkında suç duyurusunda bulundu.





Daha önce de hem tatil hem de eşya tanıtımları yapan Nevra Bilem, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. O dönem Bilem'in mağdur takipçisine, "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum..." sözleri tepki çekmişti.