İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta meydana gelen uçak kazasında yaralanan ve tedavisi süren yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı.





Yardımcı pilotun kuleden inmemeleri yönünde herhangi bir ikaz almadıklarını söylediği öğrenildi.







3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.





Dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı.







Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkarak durabilmişti. Uçak üç parçaya ayrılırken, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.





"İNEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK"





Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag, kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söyledi.





İnme kararına sebep olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini ifade etti.





YARDIMCI PİLOT: KULE "İNMEYİN" DEMEDİ





Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğine işaret eden Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını, ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi.





DHA'nın haberine göre Pondaag kendisine sorulan bir çok soruya, "Hatırlamıyorum." diyerek cevap verdi.