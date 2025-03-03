Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Abdullah Öcalan'a 'kısıtlı' özgürlük /03 Mart 2025 10:03

Kulis: Abdullah Öcalan'a 'kısıtlı' özgürlük

PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısının ardından, süreçle ilgili olarak kulislerden 'kısıtlı' özgürlük getirileceği bilgisi geldi.

SHABER3.COM

PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ye "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısını yapan metni DEM Parti Heyeti tarafından İmralı ziyaretinin hemen dönüşünde İstanbul'da kamuoyuna okunmuştu. Çağrının ardından PKK'den ateşkes kararı gelmişti.

Nefes yazarı Nuray Babacan, Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrınün ardından, süreçle ilgili olarak kulislerde konuşulanları bildirdi.

Babacan, "Eğer açılım projesi tam istendiği gibi işlerse, Öcalan özgür kalacak ama kısıtlı. İmralı’da ikâmet edecek, dışarıdan ziyaretçi kabul edecek. Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat edecek. Yurt dışına çıkamayacak, seçme ve seçilme hakkı olmayacak" dedi.

''İMRALI'DA İKAMET EDECEK''

Yazıda "Eğer açılım projesi tam istendiği gibi işlerse, Öcalan özgür kalacak… Ama kısıtlı. İmralı’da ikamet edecek, dışardan ziyaretçi kabul edecek. Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat edecek'' ifadeleri kullanıldı.  

''SEÇME VE SEÇİLME HAKKI OLMAYACAK''

Öte yandan kısıtlı özgürlük kapsamında Öcalan'ın yurt dışına çıkamayacağı, seçme ve seçilme hakkının da olmayacağı dile getirildi.

Ankara'dan gelen kulis bilgilerinin yer aldığı yazıda şu cümleler yer aldı:

''Yani Türkiye, bu yıl içinde Umut Hakkı’nı konuşacak.

Umut Hakkı’nın sınırlarını devlet belirleyecek.

''KONGRE İKİ HAFTA İÇİNDE TOPLANACAK''

PKK’nın kendini feshetmesi için kongresini toplayacağı biliniyor. Bunun tarihi konusunda farklı görüşler var. Ankara istihbarat kaynakları PKK kongresinin iki hafta sonra toplanmasından söz ediyor.

21 Mart Nevruz Bayramı’nın tarih olarak kullanılmaması için öncesine alınması planı var.

UMUT HAKKI, YAZ AYLARINDA KONUŞULMAYA BAŞLANACAK

Her şey yolunda giderse, Umut Hakkı’nı yaz aylarında konuşmaya başlayacağız.

Ve… Tüm plan sistematik olarak devletin öngördüğü gibi gider, fesih, silahların teslimi, lider kadroların başka ülkelere göç etmesi, tüm kamp ve yaşam alanları ve mağaraların boşaltılması gibi operasyonlar kazasız belasız biterse, af konuşulmaya başlanacak.

Kaynaklar, bunun için en az bir yıl olduğunu, yapılacaklar hesaba katıldığında iki yılı bulacağını dile getiriyorlar."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulis: Abdullah Öcalan'a 'kısıtlı' özgürlük Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:11:48