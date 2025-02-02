Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: AKP seçim tarihi için kararını verdi! /02 Şubat 2025 11:04

Kulis: AKP seçim tarihi için kararını verdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2025 yılını işaret ederek yaptığı 'erken seçim' çağrısının ardından AKP kulislerinden sızan seçim kulisi Ankara’yı hareketlendirdi.

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31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci çıkmasının ardından AKP hem seçim mottosunu hem de kadrosundaki bazı isimleri değiştirmişti. AKP’deki değişim süreci sürerken, siyasetçilerden de erken seçim çağrıları gelmeye başladı.

SORUŞTURMALAR ÇAĞRIYI YENİLETTİ
İktidara erken seçim çağrısı yapan siyasetçiler arasında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer aldı.

Son aylarda CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat’ın tutuklanmalarının ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, erken seçim çağrılarını yeniledi.

CHP’DEN '2025' SİNYALİ
Hakkında iki ayrı soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada “Bizi engelleyemezler, sandık gelecek, bu iktidar gidecek” diyerek seslendi.

Ekrem İmamoğlu’nun ardından bir erken seçim çağrısı da Özgür Özel’den geldi. Daha önce yaptığı konuşmalarda da erken seçim için seslenen Özgür Özel “2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

AKP’DEKİ TARİH SIZDI

Muhalefet köşesinden yapılan erken seçim çağrılarının ardından gözler AKP’ye çevrildi. CHP, erken seçim için 2025 yılının işaret ederken, AKP köşesi erken seçim için 2025 yılına sıcak bakmıyor. AKP’li kurmayların erken seçim için “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda 2027 yılında yapılır. Yapılacak seçim de her halükarda ikinci tura kalır” dediği öne sürüldü.
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