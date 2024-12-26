Kulis: AKP vekilleri yeni Anayasa için transfer ediyor, devamı gelecek

İktidar cephesi sık sık "anayasa değişikliği" mesajı vermeye devam ediyor. Ancak yeni anayasa 200 milletvekili tarafından yazıyla teklif edilebilir, değiştirme teklifinin kabulü için beşte üç çoğunluk yani 360 vekilin onay vermesi gerekli. Gazeteci Fehmi Koru köşe yazısında, AKP'nin transfer milletvekilleriyle anayasa için gerekli olan eksik milletvekili sayısını tamamlamaya çalıştığını belirtti.





Fehmi Koru, Ankara kulislerinde AKP'nin milletvekili transferlerine devam edeceğinin konuşulduğunu aktardı.





Fehmi Koru'nun Karar'daki köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Seçim tarihinin erkene çekilme ihtimalini yeniden akla düşüren bir yeni gelişme de siyasi hayatta yaşanıyor. CHP listelerinden aday gösterilerek TBMM’ye girmiş olan ‘muhafazakar’ partilerden birinin milletvekili AK Parti’ye geçmek üzere istifa etti.





O ayrılınca Saadet Partisi grup kurma hakkını kaybetmiş oldu.





Ankara kulislerine kulak verildiğinde 'Arkası gelecek' bilgisi alınabiliyor.





‘Cumhur İttifakı’ çoğunluk için eksik olan 42 milletvekilini TBMM’den devşirebileceği güvenine kavuşursa, bu yolu deneyecektir.





İYİP+DEVA+Gelecek+Selamet partilerinin milletvekillerinden AK Parti saflarına transferlerle 360 rakamı yakalanabilirse, seçim tarihini erkene almadan aynı sonucu doğuracak anayasa değişikliklerini gerçekleştirme yoluna da gidebilir iktidar cephesi…





Zor mu?





Peki ya 57 milletvekilli DEM Parti’nin desteğine ne dersiniz?





MHP ile DEM yakınlaşabiliyorsa, AK Parti DEM’e daha kolay yaklaşabilir.





Pazarlık gerekiyorsa Suriye üzerinden yeni anayasa pazarlığı pekala açılabilir."