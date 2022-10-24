Samanyolu Haber /Politika / Kulis: AKP'de istifa kararı alan vekili bakın nasıl ikna etmişler /24 Ekim 2022 11:00

Kulis: AKP'de istifa kararı alan vekili bakın nasıl ikna etmişler

Kulis: AKP'de istifa kararı alan vekili, 'Seni Erdoğan'la görüştüreceğiz' diye ikna ettiler, bir ay geçti ama... Gazeteci Barış Terkoğlu, AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın istifa kararından "Seni Erdoğan'la görüştüreceğiz" diye söz verilmesi üzerine vazgeçtiğini; ancak 'beklenen buluşmanın' aradan bir ay geçmesine rağmen gerçekleşmediğini söyledi.

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Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yaklaşık yirmi yıllık süre içerisinde kimi zaman ayrılıp geri döndüğü, bakanlık dahil birçok üst düzey görev üstlendiği iktidar partisinden istifa etmesi sonrası gözler, AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'a çevrildi.

Gülpınar, Fakıbaba 2021'de istifa etmeye karar verdiğinde onu vazgeçiren iki isimden biriydi.

Rawest Araştırma / Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu, Fakıbaba'nın istifasıyla ilgili konuşurken Gülpınar'ın da istifa niyetinde olduğu iddiasını sorduğumuzda şunları söylemişti.

"Bu haber doğru mudur bilemem ama bu ismin de etki alanı çok geniş. Siverek kırsalında, çok geniş bir alanda hem maddi hem manevi bir rantı da dağıtabilen bir aktörden bahsediyoruz. Böyle bir aktörün de istifa etme ihtimali, Urfa'daki yaprak dökümünün hızlı bir aşınmaya doğru evrilebileceğini varsayabiliriz."

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında Gülpınar hakkında çıkan istifa dedikodularının altının boş olmadığını söyledi.

"Bir süredir Şenyaşar ailesinin katledilmesi dahil, Urfa’daki sorunları parti içinde dile getiren Gülpınar, bir şeyleri değiştiremediğini görünce vekillikten istifa kararı almış. Geçen ay, Erdoğan ABD’deyken, bu kararını da resmen yetkililere bildirmiş" diyen Terkoğlu, şöyle devam etti:

"İşte bu noktada, devreye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan girmiş. Telefonla Gülpınar’ı arayarak ikna etmiş. Dönüşte Erdoğan’la Gülpınar’ı görüştüreceğini söylemiş. Aradan bir ay geçti. AKP kulislerinden öğrendiğime göre beklenen buluşma halen gerçekleşmemiş. Bu durum bile Erdoğan’ın 'ulaşılamazlığı'nın resmi gibi."
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