Kulis: AKP'li vekiller Genel Kurul'a neden gelmiyor?

Tabloya son olarak dün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi 20. kez bütçe yapıyor. Meclis'in bütçesini görüşüyoruz. 286 milletvekilinden uzun süre 4 kişi ile dinlediler, şu anda 8 arkadaş salonda" sözleriyle tepki gösterdi.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, durumu 'Vekil açmazı' başlıklı köşe yazısına taşıdı. Edindiği bilgileri aktaran gazeteci, şunları söyledi:
"(...) MHP’nin etkin milletvekillerinden biri ile dün kuliste otururken, 'Sizin arkadaşlarınız tam kadro burada, AK Parti milletvekillerinden çok az gelmesinin nedeni ne?' dediğimde getirdiği yorum durumu anlamak için önemliydi:
'Üç ve beş döneme takılacak milletvekili sayısı çok fazla da ondan…'
İktidar kulisinde sohbet ederken aynı soruyu AK Parti’nin etkin bir ismine sordum, verdiği yanıt daha ilerisiydi:
'Her ne kadar üç dönem kurallarını geçen seçim MKYK kararına bağlamış olsak da 3’üncü döneme takılacak milletvekili sayımız 100’den fazla. Buna 15’i aşkın da 5 dönemdir vekillik yapanları ekle. Bir de MHP ile liste ittifakına girecek gibi görünüyoruz onları da koy… Arkadaşlar bütün yaşananların yükünün sırtlarına yıkılıp, yerlerine yeni isimlerin geleceğine inanıyor.'
'DEMİREL'İN SÖZÜNÜN ÖNEMİ'
Buna uzun süredir milletvekillerinin yakınmalarına yol açan TBMM ile kabine arasındaki bağın geçmişteki gibi sürekli ve dinamik ilişkisinin sona ermesi de eklenmeli…
Merhum Cumhurbaşkanı Demirel, 'Milletvekilinin maaşına ve cakasına dokunmayacaksın' derken statüsünün önemine vurgu yapmıştı. Bunun ne denli önemli olduğunu son dönem iktidar kulisine girenler çok net görüyor; sistem eleştirilerinin yanında, eskisi gibi etkin olamadıklarının hayıflanması sıklıkla duyuluyor.
Bu da ister istemez bir başka gerilime yol açıyor. Yaşananlar için 'Milletvekillerinin ne önemi var; bugüne kadar seçimi onlar mı alındı; lider kazandırır' gerekçesi ileri sürülebilir. Ancak sahada seçmene dokunmak ile ekrandan seslenmek arasında ne denli fark olduğunu da siyasetin sosyolojisi kitapları anlatır."