Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: 'AKP'nin, ekonomi yönetimi için teklif götürdüğü Ali Babacan adalet bakanlığını da istemiş' /18 Ekim 2025 09:25

Kulis: 'AKP'nin, ekonomi yönetimi için teklif götürdüğü Ali Babacan adalet bakanlığını da istemiş'

AKP’nin ekonomi yönetimi için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a teklif götürdüğü, Babacan’ın ise Adalet Bakanlığı’nı ve yargı bağımsızlığını şart koştuğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Sözcü TV’de yayınlanan Para Politika ve Hayat programında konuşan gazeteci Özlem Gürses, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın, AKP tarafından ekonomi yönetimi için ciddi şekilde düşünüldüğünü ve bu kapsamda kendisine bir teklif yapıldığını ileri sürdü.

Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı:

“Ali Babacan, AK Parti’den ekonomi yönetiminin başına geçmesi için ciddi bir teklif aldı. Kulislerde konuşulana göre Babacan, sadece Hazine Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı’nı da şart olarak öne sürdü. ‘Gelirsem bu şekilde dönerim, çünkü biri olmadan diğeri çözülmüyor’ dediği iddia ediliyor.”

Babacan’ın bu teklife nasıl cevap vereceği henüz net değilken, kulislerde bu hamlenin ekonomi yönetiminde bir arayışın göstergesi olduğu belirtiliyor.

BABACAN YARGI KARARLARINI ÜLKEYİ BU HALE GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ali Babacan, yargının bağımsız olmadığı için ekonominin düzelmediği yönünde açıklama yapıyor. Yargı mensuplarına baskı yapılmamasını ve özgür iradeleriyle karar vermelerini ve AİHM kararlarını uygulamalarını istiyor. Babacan, “Su ve ekmek nasıl ihtiyaç ise hukuk da aynen öyle bir ihtiyaçtır … Yargı böyle giderse bugünkü demokrasi ve ekonomi tablosunu bile mumla ararız” ifadesini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulis: 'AKP'nin, ekonomi yönetimi için teklif götürdüğü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:48:39