Kulis: 'AKP'nin, ekonomi yönetimi için teklif götürdüğü Ali Babacan adalet bakanlığını da istemiş'

Sözcü TV’de yayınlanan Para Politika ve Hayat programında konuşan gazeteci Özlem Gürses, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın, AKP tarafından ekonomi yönetimi için ciddi şekilde düşünüldüğünü ve bu kapsamda kendisine bir teklif yapıldığını ileri sürdü.



Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı:



“Ali Babacan, AK Parti’den ekonomi yönetiminin başına geçmesi için ciddi bir teklif aldı. Kulislerde konuşulana göre Babacan, sadece Hazine Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı’nı da şart olarak öne sürdü. ‘Gelirsem bu şekilde dönerim, çünkü biri olmadan diğeri çözülmüyor’ dediği iddia ediliyor.”



Babacan’ın bu teklife nasıl cevap vereceği henüz net değilken, kulislerde bu hamlenin ekonomi yönetiminde bir arayışın göstergesi olduğu belirtiliyor.



BABACAN YARGI KARARLARINI ÜLKEYİ BU HALE GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR



Ali Babacan, yargının bağımsız olmadığı için ekonominin düzelmediği yönünde açıklama yapıyor. Yargı mensuplarına baskı yapılmamasını ve özgür iradeleriyle karar vermelerini ve AİHM kararlarını uygulamalarını istiyor. Babacan, “Su ve ekmek nasıl ihtiyaç ise hukuk da aynen öyle bir ihtiyaçtır … Yargı böyle giderse bugünkü demokrasi ve ekonomi tablosunu bile mumla ararız” ifadesini kullanmıştı.