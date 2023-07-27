"BAKANLIK DAĞILIMI YAPMADIK"









ÖZDAĞ 'HABERİMİZ YOK DİYEMEZLER' DEMİŞTİ





Ankara'da partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin “Haberim yoktu” dediği öğrenildi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Ankara’da akşam yemeğinde buluştu.Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre toplantıda yerel seçim, ittifak ve gizli protokol başlıkları konuşuldu.Akşener, görüşleri dinledikten sonra “Ben de seçime tek başına girmekten yanayım. Ancak, iyi değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.Siyasette başarılı olunması için cesur adımların atılması gerektiğine vurgu yapan Akşener, “Altılı Masa’dan kalktıktan sonra kendi başımıza gitme konusunda cesaret gösteremedim. Aslında cesur hareket etmemiz gerekirdi” diye konuştu.Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin ise “Haberim yoktu” dedi.Akşener, “Kemal Bey ‘iki kişinin namusuna emanet edilen bir metin’ dedi. Bu ifadenin iyi değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Akşener, Özdağ’ın “iki kişinin namusuna emanet edilen” bu konunun gizliliğini koruyamadığını, bunun üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.Bakanlık dağılımı tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Akşener, Altılı Masa’da bakanlık dağılımının seçim sonrasına bırakıldığına vurgu yaptı.Cumhurbaşkanlığı’nın kazanılması halinde hangi bakanlığın kime gideceği konusunda müzakerenin planlandığına dikkat çeken Akşener, “CHP’nin kendisine düşen kontenjandan istediğine istediğini verebilir, bu doğaldır” dedi.Ümit Özdağ’dan 'gizli protokol' açıklaması: ‘Haberimiz yok’ diyemezler hepsinin haberi varÜmit Özdağ’dan 'gizli protokol' açıklaması: ‘Haberimiz yok’ diyemezler hepsinin haberi varZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokole ilişkin eleştirilere verdiği yanıtta "'Haberimiz yok’ diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener’in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok” ifadelerini kullanmıştı.