Kulis: Bakan Mehmet Şimşek'e partisi sırt çevirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. İmamoğlu 4 günlük gözaltı sürecinin ardından 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. İmamoğlu'na düzenlenen operasyon ekonomide büyük bir kayba yol açtı.





Operasyonun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ülke ülke gezerek ekonomi programını tanıttığı ve güven tazelemeye çalıştığı vakitlere denk gelmesi ise birçok soru işaretini beraberinde getirdi.





Nefes yazarı Nuray Babacan, iş dünyası ve ekonomi çevrelerine göre Şimşek'in partisi tarafından yalnız bırakıldığını iddia etti.





Babacan'ın, Şimşek'in ekonomiyi yeniden yola koyabilmek için yaptığı tüm çalışmalarda yalnız olduğunu öne sürdüğünü yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programını anlatma, revize ederek yol alma çabalarını görmeyen yoktur. Bir kısmı ekonomi yönetiminin yetersizliğinden olsa da Şimşek’in yaşadığı sorunların büyük kısmı ‘siyasetten’ kaynaklı. Özellikle 19 Mart siyasi operasyonu ekonomik krizin büyümesinin en önemli nedeni. Şimşek, ülke ülke dolaşıp güven tazelemeye çalışırken, her gün bir siyasi, bir işadamı ya da gazeteci gözaltına alınıyor.





İş dünyası ve ekonomi çevrelerine göre Şimşek bu süreçte partisi tarafından yalnız bırakıldı. Şimşek’in güven yaratmak ve rayından çıkan ekonomiyi yeniden yola koyabilmek için yaptığı tüm çalışmalarda yalnız olduğu anlatılıyor. İki destekçisi var. Biri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, diğeri genel başkan yardımcısı Nihat Zeybekci.





Zeybekci haftalar sonra topa girdi. Yılmaz’ın sesi ise cılız çıkıyor. Partinin büyük bölümünden ses çıkmadığı, coşkulu sosyal medya kullanıcılarının sessiz kaldığı, iktidar medyasının da gerekli desteği vermediği anlatılıyor."