Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: Bakanlar değişirse Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir /13 Haziran 2024 13:52

Kulis: Bakanlar değişirse Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapabileceği iddiaları gündemde.

SHABER3.COM

Sözcü TV'de Can Coşkun'un sunduğu "Türkiye’nin Sözü" programında hukukçu Gamze Pamuk, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın kamudaki MHP’li kadroları tasfiye etmeye yönelik girişimlerde bulunması halinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Pamuk, MHP kulislerinden aldığı bilgileri paylaşarak, Bahçeli'ye yakın bir isimle yaptığı yaklaşık 10 dakikalık görüşmeden edindiği önemli kulis bilgilerini aktardı. Pamuk'a göre, Kurban Bayramı sonrasında AKP'nin bir kabine değişikliği yapması, özellikle İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı'nın değiştirilmesi ve bürokraside MHP'li kadroların tasfiye edilmesi durumunda, Bahçeli'nin erken seçim çağrısında bulunma ihtimali var.

Bu iddialar, AKP ile MHP arasındaki ittifakın geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor ve siyasi arenada yeni gelişmelere yol açabilecek nitelikte. Erken seçim ihtimali, siyasi dengeleri ve stratejileri yeniden şekillendirebilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulis: Bakanlar değişirse Bahçeli erken seçim çağrısı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:41