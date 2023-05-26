Kulis: 'Bakanlar partide değil aile içinde ve damatlar tarafından belirleniyor'

Nuray Babacan, Gazete Pencere'de yer alan yazısında, AKP kulislerinde konuşulan "atamalar"ı kaleme aldı.







Babacan, "AKP’de ikinci tur planı kadar konuşulan diğer konu, seçimin kazanılması durumundaki kabine ve diğer tüm atamalar. Partide, genel merkez yönetimi, bakan ve bakan yardımcılıkları konusunda kulis başlamış durumda. Ayrıca, seçimlerde verilen tüm vaatlere rağmen seçilmesi durumunda Tayyip Erdoğan’ın yönetim anlayışının ve tarzının değişmeyeceğini söyleyenlerin sayısı az değil." ifadelerini kullandı.





"Yani yeni bir anlayış, toplumu kucaklayan bir söylem filan beklemeyin. Kendisiyle yakın çalışanlar bile bundan umudu kesmiş durumda." değerlendirmesini yapan Babacan, "Ve bir kez daha söyleyelim, bakan ve bakan yardımcısı olacak isimlerde son karar verici aile olacak. Hatta damatların belirleyeceği bakanlıklar, Bilal Erdoğan’ın etkisinin olacağı alanlar tek tek konuşuluyor. Yani parsel parsel devlet paylaşımı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üstünde ailesinin, özellikle Emine Erdoğan’ın etkisi hiçbir zaman yadsınmadı. Ancak son dönemlerde özellikle sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte ailenin rolü çok fazlalaştı. Sadece eşlik etmek ve yardım etmek değil, bizzat karar mekanizmalarına dahil olma noktasında artık Erdoğan parti kurmaylarıyla değil ailesiyle karar alıyor. Bu tüm atamalar için geçerli. Bunlara ilişkin ayrıntıları da seçimden sonra paylaşacağım…" diye yazdı.

