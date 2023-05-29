Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: CHP'de istifa talebi masaya kondu /29 Mayıs 2023 15:19

Kulis: CHP'de istifa talebi masaya kondu

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre CHP’de seçimlerin ardından istifa gündemli bir dizi toplantı yapıldı. Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin istifa teklifini reddetti.

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14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki seçimler geride kaldı. Milletvekilliği seçimlerinde hedeflenen başarıdan uzak kalan CHP’de ikinci tur seçim sonuçlarının ardından gece boyunca toplantılar yapıldı. Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi’ndeki toplantısından önce ve sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK üyeleriyle görüştü.

MYK İSTİFA SEÇENEĞİNİ MASAYA KOYDU
Edinilen bilgiye göre, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantılarda CHP’nin MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’na toplu şekilde istifa edebileceklerini ifade etti. CHP genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine karşılık Kılıçdaroğlu’nun, “Şu an gerek yok” yanıtı verdiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN İSTİFASI DA GÜNDEME GELDİ
CHP’nin toplantılarla geçen uzun gecesinde Kılıçdaroğlu'nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine geldi. Bu konuda öne çıkan görüş, "Hemen istifa, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder" yönünde oldu.

KILIÇDAROĞLU YEREL SEÇİM SONUNA KADAR DEVAM EDEBİLİR
CHP kaynaklarına göre partideki değişim yakın zamanda yaşanacak fakat bunun nasıl olacağımı süreç gösterecek. Partideki görev değişikliğine yakın zamanda karar verileceği ifade edilse de, Kılıçdaroğlu'nun Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler sona erene kadar partinin başında kalabileceği iddia ediliyor. Bu seçeneğin güçlü olduğunu belirten kurmaylara göre parti içi tartışmalar da ertelenmiş olacak.
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