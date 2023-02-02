"Kulis değil bilgi; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu arayarak uyardı"

İddianın sahibi Türktime yazarı Talat Atilla. Konuyu bugünkü köşesinde değerlendiren Atilla, yazdıklarının ‘kulis’ değil, ‘bilgi’ olduğunu savunuyor. Talat Atilla’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:







Gelelim şimdiye kadar bilinmeyen Kılıçdaroğlu- İmamoğlu görüşmesine. Kemal Bey, başta İmamoğlu ve Yavaş olmak üzere 6’lı masa liderlerini, liderlerin gayri resmi tutumlarını, bu tutumların perde arkasındaki ayrıntılar dahil tüm süreçleri yakından izledi.





Network ağı göründüğünden daha güçlü!





Hangi partinin neyi, neden istediğini bildiği gibi, kime ne vereceği, ya da vermeyeceğini de iyi biliyor! En azından bundan emin.

…



İmamoğlu dahil, tüm oyun kurucuların yol haritasını çantasında taşıyan CHP Lideri kısa süre önce kendisinden beklenmeyen bir davranışta bulundu!



…



Kılıçdaroğlu tüm bu reflekslerine rağmen üst üste biriken verilere dayanamayarak kısa süre önce telefonla Ekrem İmamoğlu’nu arayarak kendine bile sürpriz yaptı!







Kısa bir hal-hatırdan sonra ciddi bir tonlamayla “Bak Ekrem Bey, CHP’siz kendini savunamazsın. CHP gölgesi olmadan kimlerin ne hale geldiğini görüyorsun. Ona göre davran!” dedi.







Yazdıklarım kulis değil, bilgi.





Bu görüşmede sadece İmamoğlu’nun ne yanıt verdiğini bilmiyorum ama gelişmelerden anladığım, bu konuşmada İmamoğlu’nun Kemal Beye hak verdiği, aradan bir kaç gün geçtikten sonra kafasının yine karıştığı yönünde…





İmamoğlu, önündeki seçeneklerden ziyade, seçeneklerinin zamanının daraldığını biliyor!





Ya, önce duman…





Sonra bacasını gördüğü gemiye binerek büyük risk alacak!





Ya da gemide tayfa olacak!