KULİS: Deniz bitti! Turkuvaz medya el mi değiştiriyor

Sabah Gazetesi'nin yanı sıra ATV ve Ahaber kanalları ile Takvim ve Fotomaç gazetelerinin de aralarında olduğu onlarca yayın kuruluşuna ev sahipliği yapan Turkuvaz Medya binasında yaşanan hareketlilik satış dedikodularına yol açtı.

Sabah Gazetesi’nin de yer aldığı Turkuvaz Medya binasındaki taşınma hareketliliği yeni bir medya satışı dedikodusuna yol açtı

PD’den, Gökmen Mert Kural’ın kulisine göre, Kalyon Holding’in sahibi olduğu Turkuvaz Medya’da bugünlerde olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor.

Takvim ve Fotomaç gazetelerinin bulunduğu 14’üncü kat için yakın zamanda boşaltma kararı çıktı. Bu kattaki gazetelerin yazı işleri kadroları, apar topar Sabah Gazetesi’nin bulunduğu 17’nci kata çıkarıldı. Ancak dar alana iki yeni gazetenin daha getirilmesiyle katta neredeyse oturacak yer kalmadı. Çalışanlar deyim yerindeyse, diz dize, dirsek dirseğe gazete çıkarmaya çalışıyor.

Dedikodular ise muhtelif. İddialardan biri Takvim ve Fotomaç gazetelerinin bulunduğu kat kiracı alınacağı yönünde. Ancak bu kiracının kim olacağı bilinmezken, bir medya grubunun bulunduğu binaya başka bir kiracının gelmesi ise Türk medyasında görülmüş bir durum değil. Bu yüzden bu iddianın ayakları pek yere basmıyor.

PATRON MU DEĞİŞİYOR?

İddialardan ikincisi ve daha akla yatkın geleni ise Turkuvaz Medya’nın sahibi olan Kalyon Holding’le ilgili. Kalyon Holding’in medya grubunu elden çıkaracağı ve medya grubunun yeni sahibinin Tosyalı Holding’in olacağı dillendiriliyor. Ancak satışın Sabah Gazetesi’yle sınırlı olabileceği de ihtimaller arasında.

14’üncü kata Turkuvaz Medya’yı satın alacak Tosyalı Holding’in şirket yöneticilerinin ve ekibinin yerleşeceği iddia ediliyor.

SATIŞ İHTİMALİNİ GÜÇLENDİREN ÜÇ GELİŞME

Öte yandan Medya Grubu’nun içinde özellikle satışı güçlendiren üç yeni gelişme de yaşandı. Birincisi Sabah Gazetesi matbaasında sayım yapılıyor. Yani tüm matbaa makineleri ve diğer makineler teker teker sayılıyor. İkinci gelişme personele zam yapılmaması olarak kabul ediliyor. Bu, yeni gelecek yönetime bırakma işareti olarak algılanıyor. Üçüncüsü ise tüm personelin kullanmadığı izinlerin sonuna kadar kullandırılması. Bu da yeni satın alacak şirketin, mali yükünü hafifletme amaçlı olduğu değerlendiriliyor.
