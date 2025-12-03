Kulis:Emekliye seyyanen zam masada işte detaylar!





Türkiye İstatistik Kurumu’nun Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emeklilerin ve memurların zam hesaplaması da netleşmeye başladı.Açıklanan verilerin ardından Aralık ayı rakamlarının da açıklamasıyla birlikte merakla beklenen zam oranı kesinleşecek. Diğer yandan, yılın en çok merak edilen başlıklarından biri olan emekli maaşı zammı konusunda kulis bilgileri gündeme oturdu.TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı İsa Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için oluşan yeni tabloyu detaylarıyla değerlendirdi. Karakaş, özellikle TÜFE’deki yükselişin etkisine dikkat çekerek:“SSK BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı önceden yüzde 10,25’ti, bugün itibarıyla yüzde 11,21’e yükseldi. Hükümet iyileştirme yapmasa bile 11,21’e ulaştı” dedi.Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme farkı nedeniyle daha yüksek bir orana ulaşacağını belirten Karakaş, şu ifadeyi kullandı:“Memur ve memur emeklisinin zammı, toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik oran da eklenince yüzde 17,57 ile kesinleşti” dedi.Karakaş, güncel verilere göre yeni maaşların nasıl şekilleneceğini de açıkladı:-En düşük emekli maaşı:“Hükümet enflasyon oranını baz alıp bir iyileştirme yaparsa 18.773 TL’ye ulaştı.”-En düşük memur emeklisi maaşı:“22.670 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 17,57 ile 26.653 TL’ye çıktı. Buna 1.000 TL taban maaş zammı eklenecek.”-Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı:“52.980 TL olan en düşük memur maaşı 62.280 TL’ye ulaştı.”Zam hesaplamalarının ardından en çok dikkat çeken açıklama ise Ankara’dan gelen kulis bilgisiydi. Karakaş, kulislerden edindiği son durumu şu sözlerle paylaştı:“Kulis bilgisine göre seyyanen zam gelmeden emekliler rahat edemez. Bu konu Ankara’da yeniden alevlendi, hükümetin gündemine girdi” dedi.Ayrıca memur emeklilerine uzun süredir seyyanen zam yapılmadığını hatırlatarak:“Özellikle memur emeklilerine epeydir verilmedi seyyanen zam ve refah payı. Emeklilerin gözü bu rakamda” ifadelerini kullandı.Kulislerde konuşulan en güçlü ihtimal olan seyyanen zam senaryosunun rakamsal etkisi de Karakaş tarafından açıklandı:“Seyyanen zam olursa en düşük SSK–BAĞ-KUR emeklisi 36 bini, memur emeklisi 40 bini geçiyor.”Bu açıklama, emeklilerin beklentilerini daha da yükseltirken Ankara’daki hareketlilik “yeni bir sürpriz gelir mi?” sorusunu beraberinde getirdi.Emeklilerin bir diğer merak konusu olan maaş eşitlemesi için ise umutsuz bir tablo çizildi. Karakaş, konuya ilişkin:“SSK–BAĞ-KUR emeklileri ‘bize eşitleme olacak mı?’ diye soruyor. 2023’te vardı ama bu dönem maalesef sıcak bakılmıyor” açıklamasında bulundu.Emekli maaşlarına yapılacak zamda son viraja girilmiş durumda. Hem TÜFE verileri hem de toplu sözleşme farkı tabloyu büyük ölçüde belirlerken, asıl merak edilen konu Ankara kulislerinde yeniden alevlenen seyyanen zam ihtimali.Karakaş’ın paylaştığı bilgiler, beklentileri artırmış durumda. Şimdi milyonlarca emekli, hükümetin alacağı kararı ve zam paketinin nasıl şekilleneceğini bekliyor.