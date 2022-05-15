Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: Erdoğan ilk kez kaybetmekten söz etti /15 Mayıs 2022 10:40

Kulis: Erdoğan ilk kez kaybetmekten söz etti

Erdoğan'ın eski ve samimi arkadaşlarıyla bir sohbet sırasında 'TBMM’de çoğunluğu kıl payı kaybediyoruz ama Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma ihtimalimiz sürüyor' dediği öne sürüldü.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan ayı boyunca eski ve samimi arkadaşlarıyla beraber iftar yaptığını belirten gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında "Bu sohbetler samimi ortamda geçti. Çünkü pek çoğunun siyasetle ya da ticaretle doğrudan ilgisi yoktu" ifadesini kullandı. Ardından şunları ifade etti:

"Burada doğal olarak konu dönüp dolaşıp önümüzdeki seçimlere geldi. Ve Erdoğan ilk kez bu dostlarıyla paylaştı; 'TBMM’de çoğunluğu kıl payı kaybediyoruz ama Cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimalimiz sürüyor.'

Bu konuda detaylara girilmedi çünkü sohbetler politik bir hat üzerinden yürümüyordu. Ama bu açıklamalar çok önemliydi. İlk kez Erdoğan geleceğe dönük olumsuz bir tablo çiziyordu, kaybetmekten söz ediyordu.

'KARŞISINA ADAY OLARAK ÇIKACAK İSİMLER İÇİN NELER YAPILACAĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR DA MASASINDA'

Aslında Erdoğan elindeki verilerle geleceğe dönük planlar yapmaya çoktan başlamıştı. Bugünün meselelerinden kopukluğunun bir nedeni de belki buydu. Masasında anketler üzerinden yapılan çalışmalarda karşısına aday olarak çıkacak isimler için neler yapılacağına ilişkin çalışmalar da bulunuyor.

Örneğin 'Kılıçdaroğlu aday olursa, Saadet, Deva ve Gelecek ile İyi Parti’nin tabanı ona oy verir mi ya da ne yaparsak vermez?' bir tartışma başlığı. Aynısı Mansur Yavaş ve İmamoğlu üzerinden de yapılıyor. Yani Erdoğan 'nasıl bir kez daha kazanır?' kısmı geçilmiş galiba, oradan çok umutlu değiller, karşısındaki aday 'nasıl kazanamaz'ı çalışıyorlar.

'KAFASINDAKİ YENİ SİSTEM KURGUSUNU ÇÖZMEK KOLAYLAŞIYOR'

Burada Erdoğan ve siyasetini biraz anladıysak kafasındaki yeni sistem kurgusunu çözmek de kolaylaşıyor. Cumhurbaşkanı seçilirse ve TBMM’de çoğunluğu kaybederse neler yapacağı muhtemelen kafasında şekilleniyor. Bunun ipuçlarını görüyoruz.

'TBMM'DE ÇOĞUNLUĞU KAYBEDERSE GRUP TOPLANTILARINI SARAY'DA YAPMAMA İHTİMALİ DE YOK DEĞİL'

TBMM'yi uzun zamandır devre dışı bırakarak işlevsiz hale getirdi. Tarihinde ilk kez gündemsizlik nedeniyle tatile girdi TBMM. 23 Nisan’da da kuruluş yıl dönümü bile kutlanmıyor. AKP’nin TBMM’de yaptığı grup toplantıları da 45 günde bire düştü. Bu yıl 3 kez toplandı ve dördüncüsü önümüzdeki hafta gerçekleşecek. TBMM’de çoğunluğu kaybederse grup toplantılarını sarayda yapma ihtimali de yok değil.
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