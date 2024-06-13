Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Erdoğan, Özel ile görüşmesi sonrası Bakan Şimşek’e talimat verdi /13 Haziran 2024 08:40

Kulis: Erdoğan, Özel ile görüşmesi sonrası Bakan Şimşek’e talimat verdi

CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrası Mehmet Şimşek'e talimat verdiğini söyledi. Bu kapsamda CHP’nin ekonomi kadrolarının bayram sonrası Şimşek’le görüşeceği öğrenildi.

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CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne giderek Özgür Özel’le yaptığı görüşmenin “olumlu bir havada geçtiğini” aktardı. Kurmaylar, “Sayın Mehmet Şimşek’e verilen talimatla vergi konusunda bir düzenlemeyi kendi başlarına çalışmak isteyebilirler. Ancak bizim talebimiz birlikte çalışmak” dedi. Partililer görüşme sonrası Gezi tutuklularının serbest bırakılması konusunda da “olumlu adımlar beklendiğini” aktardı.

Partililer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Genel başkanımız tüm partilerin de katılımıyla Meclis’te ortak bir çalışma yapılmasını önerdi. Bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve faturası çok kazanana değil, sıradan maaş alanlara emeklilere, asgari ücretlilere, çiftçilere kesiliyor.”

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; vatandaşların talepleri için meydanlarda olacaklarını söyleyen kurmaylar, “Cuma günü Tekirdağ’da buğday mitingi yapacağız. Aynı şekilde geçim sıkıntısı çeken tüm kesimlerle 30 Haziran’da Kocaeli’de temmuz zammı beklentimizi dile getiren bir miting yapacağız. Yani bir yandan müzakereyi sürdüreceğiz, bir yandan mücadele edeceğiz” dedi.

CHPliler yeni anayasa konusunda ise önce mevcuta uyulması gerektiğini tekrarladı ve bu kapsamda “CHP’nin halkın gündeminde olmayan hiçbir konuyu tartışmaya sıcak bakmadığını” vurguladı.
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