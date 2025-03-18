Kulis: Erdoğan, Trump'la Beyaz Saray'da görüşmek için randevu peşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da, muhtemelen Nisan ayı sonunda gerçekleşmesi planlanan bir görüşme organize etmeye çalışıyor. Bloomberg'e konuşan yetkililer, Erdoğan’ın Türkiye’nin stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi ve bölgesel istikrarı sağlamak için bu görüşmeyi kritik gördüğünü belirttiler. Erdoğan’ın, Türkiye’nin NATO’daki önemli rolüne vurgu yaparak, ABD ile işbirliğini yeni bir dönemde daha verimli ve dayanışma içinde sürdürmeyi arzuladığı ifade ediliyor.





KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Pazar günü Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’ye uygulanan S-400 yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini istedi. Ayrıca, yeni F-16 savaş uçaklarının satışının tamamlanmasını da gündeme getirdi. Erdoğan, bu görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha samimi ve sonuç odaklı bir şekilde ilerlemesi gerektiğine inandığını belirtti.





Görüşme sırasında gündeme gelen bir diğer önemli konu, Türkiye’nin savaş uçağı filosunun modernizasyonu. Türkiye, F-35 programından çıkarılmasından sonra F-16’ları modernize ederek mevcut filosunu güçlendirmeye çalışıyor. Erdoğan’ın, Trump ile bu konuda da bir çözüm bulmayı umduğu belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü Suriye’deki Kürt güçleri ile ilgili ABD’nin tavrı da görüşmelerde ele alınacak bir diğer başlık olacak.