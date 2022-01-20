Kulis: Erdoğan, TÜİK Başkanı’na tepkili

İddiaya göre, TÜİK üzerinde son zamlar sonrası enflasyonun ‘yüksek hesaplanmaması’ için yoğun baskılar söz konusu.





Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın kaleme aldığı yazısında “Çok ama çok önemli istifa” diyerek duyurduğu ve “Türkiye’de son zamanlarda çokça gündeme gelen, hatta zaman zaman çok da eleştirilen bir kurum vardır” dediği kulis bilgisi gündemdekini yerini koruyor.





Altaylı’nın yazısının ardından gazeteci Murat Yetkin ise istifası istenen isimlerin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer olabileceğini belirtmişti. BirGün’de yer alan bir habere göre ise hakkında istifa yazıları bulunan bir diğer isim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Birgün, Altun iddiasına gerekçe olarak Erdoğan’ın sağlık sorunları olduğu iddialarının yayılmasına neden olan videoları gösterdi.





Haberlere ve iddialara ilişkin Diken’e konuşan AKP’li bir isim, Altun’un Erdoğan’ın ‘yakın çalışma arkadaşı olduğunu ve istifanın söz konusu olamayacağını’ düşündüğünü belirtti. Kavcıoğlu için ise “Neden olsun” değerlendirmesini yaptı.





TÜİK Başkanı Dinçer için ise “Cumhurbaşkanı kendisine tepkili” diyen kaynak, “Açıklanan veriler doğrudan bizden kaynaklı değil. Yaşanan saldırılar sonucu oluşan suni bir enflasyon söz konusu. Cumhurbaşkanımız da aynı fikirde ve TÜİK’in bunu yeteri kadar vurgulamadığını düşünüyor ve tepkili” değerlendirmesini yaptı.





AKP’li isim, TÜİK’in verileri açıklarken doğru vurgular yapmadığını düşündüğünü belirterek, “Hatayı düzeltmek cumhurbaşkanımıza kaldı” dedi.





Kaynak, “İstifa mı gelecek” sorusuna ise kesin bir yanıt vermeyerek, şöyle demekle yetindi: “Bir sonraki veri açıklandığında bu hatalar düzeltilir ise neden istifa olsun? Ekonomide her veri toparlanma eğiliminde iken enflasyon da düşecektir, TÜİK bu verileri paylaştığında göreceğimize inanıyorum. Ancak hatada ısrar, cumhurbaşkanımızın tepkisini büyütecektir.”





Öte yandan TÜİK’ten bir isim ise sorularımızı yanıtsız bırakarak, “Başımızda yeterince sorun var, konuşup bunları büyütmenin gereği yok” dedi.