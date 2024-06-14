Kulis: Erdoğan'dan Bahçeli talimatı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AKP ve CHP'nin ittifak yapması halinde aradan çekilebileceklerini söylemesi, siyaset gündeminde yeni bir tartışmayı başlattı. Bahçeli'nin "Normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakârlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır” açıklamaları dikkat çekti.



Bahçeli, bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 günlük yurt dışı gezisi sırasında yaptı. Erdoğan'ın Bahçeli'nin sert söylemleriyle ilgili ne söylediği merak konusu oldu.



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin açıklamaları sonra AKP'li yetkililerin Erdoğan'la irtibat kurduğunu yazdı. İddiaya göre Erdoğan, “Cumhur İtifakı’nın devamına olan güçlü inancımızı belirten açıklamalar yapın” talimatı verdi.



Selvi'nin aktardığına göre, Erdoğan'ın talimatı sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik sıcağı sıcağına açıklama yaparak, “Cumhur İttifakı olarak ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır” dedi.