Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Erdoğan'ın 'sürtük' çıkışı gaf değildi, metin günler önce hazırlandı /02 Haziran 2022 09:33

Kulis: Erdoğan'ın 'sürtük' çıkışı gaf değildi, metin günler önce hazırlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Gezi direnişine katılanlar için kullandığı ‘sürtük’ kelimesinin ani bir çıkış olmadığı, prompterdan okuyarak söylediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için şunları demişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Diken'den Altan Sancar'ın AKP kulislerine dayandırdığı habere göre  Erdoğan infial yaratan bu sözleri ani bir çıkışla söylemedi. Konuşmalarında sıklıkla promptera sadık kalan Erdoğan, bu konuşmasında da bunu yaptı.

AKP’li bir milletvekili Erdoğan’ın bu sözü spontane kullanıp kullanmadığı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanımız grup konuşmalarına büyük önem verir. Hazırlığı da günler öncesinden yapılır, gündemli her konuya değinilir. Bu konuşmada da benim de cumhurbaşkanımızın ekibinden öğrendiğim kadarıyla önceden hazırlanan metnin dışına çıkılmadı. Bana kalırsa bugünkü konuşmayı buradan değerlendirmek yanlış. Batıya karşı bir manifesto niteliği taşıyan bölümler var. Asıl burayı konuşmalıyız."

Öte yandan cumhurbaşkanlığının sitesinde de yayınlanan Erdoğan’ın konuşmasının tam metninde ‘sürtük’ ifadeleri yer alıyor.
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