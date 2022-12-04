Kulis: Fahrettin Altun’dan yandaş medyaya ‘Akşener’e dokunmayın’ talimatı

Gazeteci Ahmet Takan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yandaş medyadan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e dokunmama talimatı verdiğini ileri sürdü.







Takan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünün bomba kulisi saraydan; Üst düzey kaynağım, Tayyip Erdoğan’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yandaş medyaya “Meral Akşener’e dokunmayın” talimatı verdiğini söyledi. Siyaset sahnesinde ilginç satranç hamlelerine şahit oluyoruz. Bakalım, bu işin sonu nereye varacak?” ifadelerini kullandı.







