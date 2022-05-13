Kulis Haber: Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?

'BABACAN'IN ÇIKIŞI ASLINDA KARAMOLLAOĞLU'NA YANITTI'





'ÜÇ PARTİNİN BİRLİKTELİĞİ HALEN GÜNDEMDE'





'EN ÇOK VEKİL HANGİ YÖNTEMDE ÇIKACAKSA ONA ÇALIŞILIYOR'





Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını aktardı .Seçim yasasının AKP ve MHP tarafından değiştirilmesi sonrası Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' çıkışı geldiğini hatırlatan Pehlivan, "Altılı masa dağılmadan 'Saadet-DEVA - Gelecek ittifakı' demekti bu. Dahası, Karamollaoğlu iki partinin Saadet çatısı altında seçime girmesini arzuluyordu" dedi. Ardından şunları kaydetti:"Ali Babacan’ın 'Seçime kendi adımız ve logomuzla gireceğiz' çıkışı da aslında Karamollaoğlu’na yanıttı. Üçlüden bir parti çatı olacaksa, onun DEVA Partisi’nin olmasını istiyordu.Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise daha sıcaktı üçlü ittifaka. Hatta ve hatta Davutoğlu’nun partisini kurar kurmaz Saadet ile birlikte hareket etmek istediği konuşuluyordu. O günlerde hem Karamollaoğlu’nun hem de Oğuzhan Asiltürk’ün 'daha erken' dediği öne sürülüyordu.İşte deniyor ki yeni yasayla gündeme gelen üç partinin birlikteliği rafa kaldırılmış değil. Halen gündemde. Karamollaoğlu’nun asıl niyeti yalnızca Babacan ve Davutoğlu ile görüşmekti. Lakin sonra bu planı tüm altılı liderlere doğru dönüştü.Özetle, Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun buluşmasının sırrı burada yatıyor. Saadet lideri üçlü ittifakın kurulması için CHP lideriyle de istişareler yapıyor. Kulislerde bu çaba 'En çok vekil hangi yöntemle çıkacaksa ona çalışılıyor' diye tarif ediliyor. Mesele Babacan’ın ikna edilmesinde kilitli görünüyor. "