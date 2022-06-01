Kulis Haber: Muhalefet belediye başkanlarına tuzak mı kuruldu?

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, son dönemde CHP'li belediye başkanlarına karşı yürütülen 'operasyonları' köşesine taşıdı.



"Önce Kadıköy, ardından Maltepe. Dün de Çanakkale’ye bağlı Çan Belediyesi’ne operasyon yapıldı. Sırada CHP’li başka belediyelerin olduğu da biliniyor. Zira hem İçişleri Bakanlığı hem de MASAK belediyeleri mercek altına almış durumda" diyen Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Hakkımızda büyük dosyalar hazırlanıyor’’ dediğini hatırlattı.



Gazeteci, devamında şunları kaydetti:



"Ankara’daki bir kaynağım, 'Mansur Yavaş da radarda… Her adımı yakından izleniyor' dedi önceki gün…



Belli ki; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgilerin daha fazlasına sahip… Eğer öyle olmasa, Maltepe mitingi öncesi kendisini ziyaret eden bir grup belediye başkanına 'Bu işleri büyütecekler. Hepiniz dikkat edin. Evlerinize kadar girip sizi rencide edebilirler' uyarısını yapmazdı.



Kılıçdaroğlu’nun sözleri öylesine söylenmiş değil…



Dün sabah tam da Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi oldu… Çanakkale – Çan Belediye Başkanı CHP’li Bülent Öz saat 06.45’te evinden gözaltına alındı. Evde eşi ve çocuğu da vardı. (...)"