Kulis: İçişleri Bakanı ile yardımcısı arasına kara kedi girmiş

İçişleri’nde ‘sıfır temas’ dönemi: Bülent Turan ve Ali Yerlikaya arasında ipler tamamen koptu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile kendisini bir süre önce Saray'a şikayet eden Bakan Yardımcısı Bülent Turan arasındaki iplerin, son bütçe görüşmeleri sonrası tamamen koptuğu öğrenildi. Bütçe çalışmaları için gece boyu davet bekleyen Turan'ın, sabah İstanbul uçağındayken gelen telefona olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’nda Bakan koltuğunda oturan Ali Yerlikaya ile “Saray’ın temsilcisi” olarak anılan Bülent Turan arasındaki gerilim üst seviyeye çıktı. İddiaya göre Yerlikaya ve Turan arasındaki ipler tamamen koparken, iki isim arasında “sıfır temas” dönemi yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı’ndaki gerilimli durumu aktaran gazeteci Tolga Şardan, “Yerlikaya ile Turan arasındaki ipler iyice koptu. Yerlikaya ile Turan arasındaki çalışma sistemini şimdilerde “sıfır temas” şeklinde yorumlamak yanlış olmayacak” dedi.

T24’teki yazısında İçişleri’ndeki gerilimli havayı aktaran Şardan, Bülent Turan’ın TBMM’deki bütçe görüşmelerine katılmamasının nedenini yazdı.

UÇAKTA GELEN TELEFON

Şardan’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Her iki taraf için can sıkıcı bir tablo olmakla birlikte İçişleri Bakanlığı bütçesinin TBMM’ye sunulacağı 17 Kasım sabahı ve bir gece öncesinde şunlar yaşandı:

Bakanlığın yazılı olmayan çalışma yöntemleri çerçevesinde TBMM’deki bütçe çalışmalarına katılması bizzat İçişleri Bakanı’nca uygun görülen bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratlar, en geç bir gece önce bakan özel kalemince aranıp bilgilendirilir. Geçen yıl da böyle oldu. Sunumdan bir gece önce Yerlikaya’nın özel kalemi, ertesi gün TBMM’de bulunması gereken üst düzeyi bilgilendirip davet etti.

17 Kasım sabahı TBMM’de bulunması gerekenler arasındaki Bakan Yardımcısı Turan, bir gece önce bakanlıktan ertesi günkü bütçe çalışmaları için haber bekledi. Ancak Turan’ın beklediği telefon gece boyunca gelmedi.

Turan, herhangi bir davet alamayınca, üyesi olduğu Türgev’in çalışmalarına katılmak amacıyla 17 Kasım sabahı erken saatlerde İstanbul’a gitmek amacıyla Esenboğa Havalimanı’na geldi. Uçağı 09.00’da olan Turan’ın cep telefonu, uçak kalkmak üzereyken çaldı.

Arayan, Bakan özel kalemiydi. Turan’a saat 10.30’da Bakan Yerlikaya’nın karşılaması için TBMM’ye geçmesi talimatı verildi. Telefona yanıt veren Turan, İstanbul uçağında olduğunu ve gelemeyeceğini bildirdi.

İKİ TESTİ ÇARPIŞIRSA…

Ve film burada koptu şimdilik.

Yerlikaya ile Turan arasındaki çalışma sistemini şimdilerde “sıfır temas” şeklinde yorumlamak yanlış olmayacak.

Güncel AKP ve bakanlık kulislerine göre, Yerlikaya olası kabine değişikliğinde yerini koruyacak gibi. Yerlikaya görevinde kalırsa Turan’a yeni görev yolu görünüyor şimdiden.

Doğrusunu isterseniz, Yerlikaya ile Turan arasında yaşanan bu tablo, düğmelerin baştan yanlış iliklenmesinin sonucu!

2023’teki genel seçimlerden öncesinde Turan, AKP’nin TBMM’deki Grup Başkanvekili olarak dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan daha etkin konumdaydı. “Emir verme” denilmese de Turan konumu gereğince Yerlikaya’nın üzerindeydi.

Seçimlerden sonra kurulan AKP kabinesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın bakan koltuğuna oturması -daha düne kadar üst konumdaki Turan’ın bu kez Yerlikaya’nın emrine atanması- “kötü yönetim şeklinin bir örneği” olarak karşımıza çıktı.

Sonuçta hem Yerlikaya hem de Turan gereksiz yere yıprandı.

Ne demişti atalar: “İki testi çarpışınca, bir kırılırsa diğeri de çatlar!”

Yerlikaya-Turan arasındaki krizde kimin kırıldığına, kimin çatladığına siz karar verin.”
