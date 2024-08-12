Kulis: İmamoğlu’ndan sonrası için öne çıkan dört aday

Gazeteci Oray Eğin’in “Bir buçuk sene sonra İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna “Gayet hazırım” diyen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu yanıtı tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2028 yılında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası adaylığı gündemdeki yerini korurken İBB'yi yönetmeye aday olacak isim de şimdiden gündemde.Konuyu HalkTV'deki köşesine taşıyan İsmail Saymaz, 4 olası isim ve onları destekleyenleri yazdı. Saymaz'ın yazısından ilgili bölümler şöyle:"Biliyor, görüyoruz…Dedetaş’ı İmamoğlu istiyor ve destekliyor.Ancak Dedetaş’ın CHP tabanında ve delegesinde etkisi ve gücü yok.Dedetaş’ın rakibi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.İki dönemdir Beşiktaş’ı yöneten Akpolat, İstanbul'un başkanları arasında parti yapısında ve tabanda en güçlü isim.CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile Kartal, Adalar, Beyoğlu ve Avcılar belediye başkanları Akpolat’a yakın.Dedetaş’ı eleştiren Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ile hareket ediyor. Şahan, 31 Mart’tan önce İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın başındaydı. Şahan’ın adı da İmamoğlu sonrası için geçiyor.Sonuncusu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel. Kadıköy ve Tuzla belediye başkanlarının Adıgüzel’e yakın oldukları belirtiliyor. Genel başkan yardımcılığı, MYK üyeliği ve milletvekilliği yapan Adıgüzel de tabanda tanınıyor.."