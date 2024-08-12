Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: İmamoğlu’ndan sonrası için öne çıkan dört aday /12 Ağustos 2024 12:06

Kulis: İmamoğlu’ndan sonrası için öne çıkan dört aday

2028'de yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Seçiminin adayları, 31 Mart seçiminin ardından hızla gündeme geldi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun olası adaylığı durumunda İBB adayının kim olacağı konuşuluyor.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2028 yılında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası adaylığı gündemdeki yerini korurken İBB'yi yönetmeye aday olacak isim de şimdiden gündemde.  

Gazeteci Oray Eğin’in “Bir buçuk sene sonra İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna “Gayet hazırım” diyen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu yanıtı tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

'İMAMOĞLU DEDETAŞ'I İSTİYOR'

Konuyu HalkTV'deki köşesine taşıyan İsmail Saymaz, 4 olası isim ve onları destekleyenleri yazdı. Saymaz'ın yazısından ilgili bölümler şöyle:  

"Biliyor, görüyoruz…

Dedetaş’ı İmamoğlu istiyor ve destekliyor.

Ancak Dedetaş’ın CHP tabanında ve delegesinde etkisi ve gücü yok.

Dedetaş’ın rakibi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.

İki dönemdir Beşiktaş’ı yöneten Akpolat, İstanbul'un başkanları arasında parti yapısında ve tabanda en güçlü isim.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile Kartal, Adalar, Beyoğlu ve Avcılar belediye başkanları Akpolat’a yakın.

Dedetaş’ı eleştiren Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ile hareket ediyor. Şahan, 31 Mart’tan önce İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın başındaydı. Şahan’ın adı da İmamoğlu sonrası için geçiyor.

Sonuncusu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel. Kadıköy ve Tuzla belediye başkanlarının Adıgüzel’e yakın oldukları belirtiliyor. Genel başkan yardımcılığı, MYK üyeliği ve milletvekilliği yapan Adıgüzel de tabanda tanınıyor.."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulis: İmamoğlu’ndan sonrası için öne çıkan dört aday Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:55