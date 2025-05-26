Kulis: İşler AKP'nin istediği gibi gitmedi, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planlar değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için yeni anayasa ve erken ya da erkene alınmış seçim iddiaları konuşulurken “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” sözleri dahi adaylığın net olduğu şeklinde görüldü.





AKP kurmayları, Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak kesin olduğunu o sözlerin kastının yeni anayasa olduğunu söyledi. Kurmayların yeniden adaylık için kesin konuşmalarının nedeni ortaya çıktı.





ÖZGÜR ÖZEL REST ÇEKMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel’in ‘2027 yılı içinde birkaç ay öne alınacak seçime destek vermeyiz’ sözleri erkene alınmış seçimi reddederken Erdoğan’ın adaylığını ortadan kaldıracak, ‘zamanında seçimi’ tercih edeceğini ortaya koydu.





Nefes'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; 19 Mart siyasi darbesiyle, CHP’nin kendi derdine düşüp, ülkenin sorunlarından uzaklaşması planlandı. Ancak, ‘CHP’liler bir süre sonra meydanlardan çekilir’ diye hesap yapan AKP’liler, halen devam eden coşkulu mitinglerden ve gittikçe artan toplumsal muhalefetten rahatsız oldular.





AKP'nin siyasi rakiplerini cezaevinde unutturma projesi istedikleri gibi gitmedi.





ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI İÇİN PLANLAR DEĞİŞTİ

Son iki ay içerisinde yaşananlar üzerinden erkene alınmış seçim iddialarının tarihi olan 2027'ye kadar çok şeyin değişebileceğini ifade eden Babacan, AKP kurmaylarının seçim hazırlıklarını DEM üzerinden kurduğunu aktardı.





Yani açılım sürecinin asıl amacının Erdoğan’ı yeniden seçtirmek iddiasını doğrular nitelikte konuşan AKP kurmayları, AKP yönetiminin Erdoğan’ı aday yapabileceği formül için artık CHP’nin kapısını çalmak zorunda kalmadığını ortaya koydu.





CHP’siz formül arayıp, bağımsız milletvekilleri ve küçük partilerden devşirecekleri vekillerin sayısıyla hesabı tutturmaya çalışan AKP kurmayları, şimdi DEM’e güvenmeye başladı.





Babacan'ın aktardığına göre bir AKP’li kurmayın, “Eğer açılım süreci planlandığı gibi giderse, Erdoğan’ın yeniden adaylığı ile ilgili sorunumuz olmaz. DEM’lilerin isteği belli. Öcalan’a kısmı özgürlük, kayyumların iadesi, PKK’lılardan hesap sorulmaması… Bir-iki de hukuki düzenleme yetecektir” sözleri seçim planlarını özetledi.





AKP'nin DEM’in talimatla hareket eden yapısına güvendiğini yazan Babacan, "AKP, yeni stepnesini bulmuş gibi. Erkene alınmış seçim planlarında bile ince hesaplar yapılıyor. Yani 2027 yılının ilkbaharında bile değil, illa sonbaharında istiyorlar. Çünkü, hem ekonominin belinin ancak düzeleceği hem de kıştan çıkan üreticinin, çiftçinin, dar gelirlerinin zor koşullardan daha kolay şikayet ettiği anlatılıyor" dedi.