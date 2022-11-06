Samanyolu Haber /Politika / Kulis: İyi Parti referandum yolunu kapatabilir /06 Kasım 2022 13:23

Kulis: İyi Parti referandum yolunu kapatabilir

İyi Parti'nin AKP’nin HDP dahil tüm muhalefet partilerinin kapısını çaldığı başörtüsü düzenlemesine ilişkin referandum yolunu kapatacağı belirtiliyor.

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Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, parti, “temel hakların, ibadet hürriyetinin referanduma” götürülmesini “siyasi avantaj kollama” şeklinde değerlendiriyor.  Anayasa değişikliği teklifinin parlamentoda referandumsuz kabulü için 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. AKP ve MHP’nin toplam oyu ise 334. Yani Cumhur İttifakı’nın oyu, teklifin kabulüne yetmediği gibi referandum kapısını da açmıyor. İttifak, muhalefetin oyuna gereksinim duyuyor.

İyi Partili kaynaklar, “Türkiye’de kılık kıyafet konusunda bir sorun yaşanmadığını” düşünürken AKP’nin anayasa çalışmasının “siyasi avantaj sağlama” kaygısından ibaret olduğunu vurguluyor. İYİ Parti’nin “referandum yolunu kapatmak” için iktidarın anayasa teklifine ret oyu vereceği dile getiriliyor.
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