Kulis: Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyecekleri konusunda yaptıkları görüşmelerde mutabakat metnini cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduklarını belirterek, bu konuda Millet İttifakı'nın kararını beklediklerini söylemişti.







YARINI İŞARET ETMİŞTİ

Görüşmeler henüz 'nihayetlenmedi' diyen Özdağ şöyle konuşmuştu:





"Bunun için yüz yüze bazı görüşmelerin yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Burada da olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Başarabilirsek yarın saaat 11.00'de kılıçdaroğlu bir açıklama yapmayı planlıyoruz. Tekrar ifade etmek isterim, Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir ve bundan asla taviz vermez. Türk halkının güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar protokole yansıdı. Şimdi bunları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz ve kamuoyu ile paylaşacağız."





'ANLAŞTILAR' İDDİASI

Siyasetin gözü yarına çevrilirken; gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Özdağ ve Kılıçdaroğlu ikilisinin anlaşmaya vardığını iddia etti.





"Geriye protokolü imzalamak kaldı. O da bu akşam halloluyor" diyen Saymaz, "Son dakikada bir sürpriz olmazsa Özdağ, yarın Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayacak" ifadelerini kullandı.







