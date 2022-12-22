Kulis: Mansur Yavaş'tan berrak bir cümle gelme ihtimali yüksek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Saraçhane buluşması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le verdiği görüntüler nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerginlik yaşadığı ileri sürülüyordu.



Ana muhalefet partisi lideri, spekülasyonlara "Baba - oğul gibiyiz" sözleriyle yanıt verirken, İmamoğlu da "Millet yıllardır tek kişilik oyun görüyor. Ben diyorum ki 'takım oyuncusuyum, oyun oynayabilecek kişilerden biriyim.' Beni daha sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Ben CHP'liyim, her CHP'linin ailesinin lideri olan sayın Kılıçdaroğlu adaydır" ifadesini kullanmıştı.



Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, İmamoğlu ile birlikte 'muhalefetin potansiyel cumhurbaşkanı adayları' arasında zikredilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da benzer bir açıklama gelebileceğini söyledi:



"CHP’deki iddia o ki yakında sadece İmamoğlu değil, yakın geçmişte de benzer bir söylemi dile getiren Mansur Yavaş’tan da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili çok daha berrak cümlenin gelme ihtimali yüksek."