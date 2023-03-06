Kulis: Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylık lansmanını pazar günü yapacak

Geçtiğimiz cuma günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini reddeden İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün gerçekleştirilen görüşme trafiğinin ardından masaya döndü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığının CHP tarafından kabul edilmesinin ardından Altılı Masa liderleri firesiz toplandı.
Millet İttifakı'nın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hakkında mutabakat sağlanması bekleniyor. Karar yazarı Elif Çakır CHP'li kaynaklar ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylık lansmanının pazar günü yapılacağı yanıtını aldığını aktardı.
Elif Çakır'ın haberine göre; üst düzey CHP'li kaynaklar, lansmanın uygunluk durumunun sağlanması halinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini ifade etti.