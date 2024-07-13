Kulis: Muhalefetten 7 milletvekili AKP'ye katılacak, işte o isimler

İşte Özgen'in o kulisi: "Önümüzdeki hafta bir milletvekili transfer dalgası görülecek gibi duruyor. Özellikle İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerinin AK Parti‘ye geçeceği bilgisi var. Halihazırda Ahmet Ersagun Yücel’in isminin güçlü bir şekilde geçtiği ve konuşulduğu söylenmekte.



İYİ Parti İstanbul milletvekili kendisi şu anda. Bu arada İYİ Parti’nin milletvekillerinin istifa kararını vermelerinde İYİ Parti eski lideri Akşener‘in etkisinin olduğu konuşuluyor. Yine aldığımız bilgilere göre Müsavat Dervişoğlu‘nun politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bu kararı verdikleri... Özellikle Ersagun için bu yönde."



Özgen, AK Parti’ye geçen milletvekillerinin parti ile yürütülen görüşmelerin etkili olduğunu söyledi.



Özgen'in açıklamasına göre muhalefet partilerinden AK Parti'ye transfer olacak isimler şu şekilde:



İYİ PARTİ



Ahmet Ersagun Yücel

Seyithan İzsiz

Bilal Bilici

Salim Ensarioğlu



GELECEK PARTİSİ



Selim Temurci

İsa Mesih Şahin

Nedim Yamalı.