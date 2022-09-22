Kulis: Oyları eriyen AKP'nin umudu Erdoğan’ın mitingleri

t24'üngöre, Artan enflasyonla beraber vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı karşısında oyları eriyen AKP, seçimlere sekiz ay kala sahayı topladığına inanıyor. Erdoğan’ın sahaya inmesiyle küskün seçmenin partiye döndüğünü düşünen AKP’liler, buna gerekçe olarak “6’lı masa dağınık görüntü sergiliyor. Adayları bile belli değil” görüşünü savunuyor.Geçen kış aylarında döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle AKP’nin oylarında düşüş yaşanmış ve bu düşüşü AKP’li kurmaylar da doğrulamıştı. Daha önce AKP’ye oy veren seçmenlerin büyük bir bölümünün “artan enflasyon nedeniyle seçimlerde faturayı AKP’ye keseceği” konuşuluyordu. Ancak seçimlere sekiz ay kala parti yönetimi “sahayı yeniden topladıklarına” inanıyor. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, parti yönetimi bu durumdaki en etkili ismin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiriyor. “Cumhurbaşkanı sahaya indi, teşkilatlar rahatladı” değerlendirmeleri yapılan AKP’de, Erdoğan’ın da 2023 için önceliğinin “Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunun” altı çiziliyor.Buna göre Erdoğan, seçim stratejisini Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine kuracak. Parlamento seçimleri içinse yetkiyi “teşkilatlara bırakacak”. Ancak Erdoğan, teşkilatların çalışmasının ardından milletvekilleri listesini de “tek tek inceleyecek”. Partinin parlamentodaki mevcut milletvekili sayısının altına düşmesi durumunda Erdoğan’ın faturayı doğrudan “AKP yönetimine keseceği” vurgulanıyor.AKP kanadından, “Daha icraatlarımızın büyük bir bölümü başlamadı. Aralık, ocak ayı gibi EYT sorununu da çözmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yeniden asgari ücret, emeklilerin aylıkları gibi düzenlemeler gündeme gelecek. Ekonomideki iyileştirmeler, vatandaşı yeniden Cumhur İttifakı’nda birleştirecek. Bunun yanı sıra muhalefet terörle mücadele, dış politika konularında da belirleyici bir tavır sergileyemiyor. Suriye politikası bile net değil. Yurttaş bunları da görüp, değerlendiriyor” açıklamaları yapılıyor.