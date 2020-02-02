Kulis: Parti damada bırakılacak

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, AKP Genel Başkanlığı içinse bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adı geçiyor. Erdoğan’ın damadını genel başkanlığa getirerek kendisini koruyacak, parti üzerindeki etkisini sürdürecek bir mekanizma oluşturabileceği konuşuluyor. Albayrak’ın son haftalardaki Anadolu turu da bunun hazırlığı olarak gösteriliyor. Berat Albayrak’ın toplum tarafından kabulünü sağlamak için bu gezilerin organize edildiği dile getiriliyor.







AKP’deki gelişmeleri yakından izleyenler böyle bir kararın AKP içinde daha büyük bir kırılmaya hatta bölünmeye yol açabileceğini belirtiyorlar. Bu arada bir başka senaryo da seçime 1.5 yıl kala barajın yüzde 7 ya da 5’e çekilmesi. Bunun da muhalefette olası bir geniş ittifakın önünü kesmek için yapılabileceği belirtiliyor.



