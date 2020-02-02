Kulis: Parti damada bırakılacak

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, AKP Genel Başkanlığı içinse bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adı geçiyor. Erdoğan’ın damadını genel başkanlığa getirerek kendisini koruyacak, parti üzerindeki etkisini sürdürecek bir mekanizma oluşturabileceği konuşuluyor. Albayrak’ın son haftalardaki Anadolu turu da bunun hazırlığı olarak gösteriliyor. Berat Albayrak’ın toplum tarafından kabulünü sağlamak için bu gezilerin organize edildiği dile getiriliyor.
AKP’deki gelişmeleri yakından izleyenler böyle bir kararın AKP içinde daha büyük bir kırılmaya hatta bölünmeye yol açabileceğini belirtiyorlar. Bu arada bir başka senaryo da seçime 1.5 yıl kala barajın yüzde 7 ya da 5’e çekilmesi. Bunun da muhalefette olası bir geniş ittifakın önünü kesmek için yapılabileceği belirtiliyor.
MUHALİF DAVUTOĞLU DEVLETİ GÖREMEDİ!
Eski bakan, başbakan, AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni kurarak yeni bir yola çıktı ve ilk kez ‘muhalefet’ oldu. CHP’den İYİ Parti’ye hemen tüm muhalefet partilerinin çok yabancı olmadığı ambargolarla ise Davutoğlu ilk kez karşı karşıya geliyor. Partisini kurduktan sonra bir muhalefet lideri olarak ilk gezisini depremin yaşandığı Elazığ’a yapan Davutoğlu eski günlerden farklı bir durumla karşı karşıya geldi. Edinilen bilgiye göre başhekimden kaymakama neredeyse tüm kamu yöneticileri ya hasta ya izinli ya da deprem nedeniyle sahadaydı ve Davutoğlu ile görüşmediler! Basın ambargosu da cabası… Gelecek Partisi içindeki siyasetçiler ve Gelecek Partisi’ni izleyen diğer muhalefet partilerinden Davutoğlu’nun durumu için gelen yorumsa, “Önce muhalefet olmayı öğrenecek, bunu kabullenecek” oldu.