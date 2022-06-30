KULİS: Saray'da erken seçim hareketliliği

Gerçek Gündem’ingöre, İktidar içerisinde bir grup Erdoğan’a erken seçim olması noktasında fikir ileri sürüyor. Üstelik bunu dava adına ve partinin geleceğini düşünerek yaptıklarını söylüyorlar. Bu baskıyı yapanların ana gerekçesi ise daha kötüye gitmeden seçimi yaptırmak.Gerçek Gündem’in kulis bilgilerine göre, İktidar içerisinde bir grup Erdoğan’a erken seçim olması noktasında fikir ileri sürüyor. Üstelik bunu dava adına ve partinin geleceğini düşünerek yaptıklarını söylüyorlar. Bu baskıyı yapanların ana gerekçesi ise daha kötüye gitmeden seçimi yaptırmak.Ancak iktidar olacağız diye kesin bir iddiaları da yok. Erdoğan’ın önüne koydukları simülasyonda ilginç bir nokta var. Eğer ola ki Erdoğan %50+1’i alamazsa ve/veya meclis çoğunluğunu elde edemezse ki bu şekilde ellerinde anketler olduklarını söylüyorlar, ortaya çıkacak tabloda %30-35 bandında bir oyla seçimden çıkmayı umut ediyorlar. Bu oy oranının seçim zamanında olduğunda çok daha kötü olacağını da sözlerine ekliyorlar. Dolayısıyla AKP bu oy oranıyla dağılmayacak, geleceğe umutla bakacak.Erdoğan’a erken seçim olması gerektiğini savunanlar, %30-35 civarında oy cepte olduğu durumda, hemen ilk fırsatta parlamenter sisteme geçiş için zamanın iktidarını zorlamayı hesap ediyorlar. Parlamenter sisteme geçiş sonrası yapılacak ilk seçimde AKP yine aynı oy oranlarını korursa sonraki koalisyonun büyük ortağı olacağına inanıyorlar.Bu ekibin bir diğer iddiası ise yapılacak seçimde muhalefet Meclis çoğunluğunu elde edemeyecek. Dolayısıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçmek için gerekli Anayasa değişikliğini Meclis’ten geçirmek amacıyla AKP’nin desteğine ihtiyaç olacak. İşte bu durumda AKP’nin; “parlamenter sisteme geçelim, sizin vaadiniz buydu” diyerek siyaset alanı kazanacağına inanılıyor.AKP içinde erken seçim isteyenlerin bir diğer savunusu ki biz bunu Erdoğan’ı ikna etmek için bir gerekçe olarak düşündük, şu an ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemeyecek Erdoğan’ın ikinci turda seçilebileceği. “İkinci turda Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtirebiliriz” düşünce içerisindeler.Kulis bilgilerine göre ise Erdoğan henüz buna ikna değil. Alınan bir diğer bilgi ise Erdoğan’ın erken seçim bile değil, son ana kadar bekleyerek çeşitli fırsatları değerlendirme ve böylelikle oy oranını yükselterek ikinci turda seçilebileceği üzerine.Ancak iktidar olacağız diye kesin bir iddiaları da yok. Erdoğan’ın önüne koydukları simülasyonda ilginç bir nokta var. Eğer ola ki Erdoğan %50+1’i alamazsa ve/veya meclis çoğunluğunu elde edemezse ki bu şekilde ellerinde anketler olduklarını söylüyorlar, ortaya çıkacak tabloda %30-35 bandında bir oyla seçimden çıkmayı umut ediyorlar. Bu oy oranının seçim zamanında olduğunda çok daha kötü olacağını da sözlerine ekliyorlar. Dolayısıyla AKP bu oy oranıyla dağılmayacak, geleceğe umutla bakacak.Erdoğan’a erken seçim olması gerektiğini savunanlar, %30-35 civarında oy cepte olduğu durumda, hemen ilk fırsatta parlamenter sisteme geçiş için zamanın iktidarını zorlamayı hesap ediyorlar. Parlamenter sisteme geçiş sonrası yapılacak ilk seçimde AKP yine aynı oy oranlarını korursa sonraki koalisyonun büyük ortağı olacağına inanıyorlar.Bu ekibin bir diğer iddiası ise yapılacak seçimde muhalefet Meclis çoğunluğunu elde edemeyecek. Dolayısıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçmek için gerekli Anayasa değişikliğini Meclis’ten geçirmek amacıyla AKP’nin desteğine ihtiyaç olacak. İşte bu durumda AKP’nin; “parlamenter sisteme geçelim, sizin vaadiniz buydu” diyerek siyaset alanı kazanacağına inanılıyor.AKP içinde erken seçim isteyenlerin bir diğer savunusu ki biz bunu Erdoğan’ı ikna etmek için bir gerekçe olarak düşündük, şu an ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemeyecek Erdoğan’ın ikinci turda seçilebileceği. “İkinci turda Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtirebiliriz” düşünce içerisindeler.Kulis bilgilerine göre ise Erdoğan henüz buna ikna değil. Alınan bir diğer bilgi ise Erdoğan’ın erken seçim bile değil, son ana kadar bekleyerek çeşitli fırsatları değerlendirme ve böylelikle oy oranını yükselterek ikinci turda seçilebileceği üzerine.