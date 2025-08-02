Samanyolu Haber /Gündem / KULİS: 'Sen çık Fahrettin gelme' /02 Ağustos 2025 13:55

KULİS: 'Sen çık Fahrettin gelme'

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı görevinden alınıp TİHEK'e atanmadan önceki yaşananlar konuşulmaya başlandı. Kulislerde, resmi toplantılarda dışlandığı, sözlerinin kesildiği ve “Yine mi aynı konu, Fahrettin? Sen çık Fahrettin” denilerek toplantılara alınmadığı söyleniyor.

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AKP iktidarının en güçlü isimleri arasında gösterilen Fahrettin Altun, Saray’ın gözde koltuğundan alındı.

İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı.

Tenzili rütbe ile Saray’dan uzaklaştırılan Altun’un, geçtiğimiz haftalarda tartışmalı İBB soruşturmasında CHP lehindeki bazı belgeleri avukatı aracılığıyla doğrulaması dikkat çekmişti.

Nefes’ten Mahmut Aydın ve Tarık Işık’ın haberine göre, Altun’un görevden alınmasına giden süreçteki kulisler ortaya çıktı.

Habere göre Altun’a, bazı resmî toplantılarda rencide edici sözler bile söylendi. İddiaya göre Altun’un sözleri kesildi, “Yine mi aynı konu, Fahrettin?”, “Buna gerek yok, Fahrettin” gibi tepkiler verildi.

“Sen çık Fahrettin”e kadar yükselen bu tepkilerin ardından, Altun’un toplantılara girişinin bile engellendiği öne sürüldü.
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