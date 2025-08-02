KULİS: 'Sen çık Fahrettin gelme'

AKP iktidarının en güçlü isimleri arasında gösterilen Fahrettin Altun, Saray’ın gözde koltuğundan alındı.



İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı.



Tenzili rütbe ile Saray’dan uzaklaştırılan Altun’un, geçtiğimiz haftalarda tartışmalı İBB soruşturmasında CHP lehindeki bazı belgeleri avukatı aracılığıyla doğrulaması dikkat çekmişti.



Nefes’ten Mahmut Aydın ve Tarık Işık’ın haberine göre, Altun’un görevden alınmasına giden süreçteki kulisler ortaya çıktı.



Habere göre Altun’a, bazı resmî toplantılarda rencide edici sözler bile söylendi. İddiaya göre Altun’un sözleri kesildi, “Yine mi aynı konu, Fahrettin?”, “Buna gerek yok, Fahrettin” gibi tepkiler verildi.



“Sen çık Fahrettin”e kadar yükselen bu tepkilerin ardından, Altun’un toplantılara girişinin bile engellendiği öne sürüldü.